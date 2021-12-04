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انفجار يهز كركوك وشاب ينهي حياته بظروف غامضة في كلار

Category: أمـن

Date: 2021-12-04T20:36:14+0000
انفجار يهز كركوك وشاب ينهي حياته بظروف غامضة في كلار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم السبت، بانفجار عبوة على الطريق بين كركوك وبغداد بلا أية خسائر.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "عبوة صوتية انفجرت بالقرب من محطة تعبئة بابا گرگر في كركوك على الطريق مع بغداد دون خسائر مادية".

واضاف أنه "على الفور تم تطويق المكان وفتح تحقيق بالحادث والتحقق من كاميرات المراقبة للمحلات المجاورة للجزرة الوسطية التي انفجرت فيها العبوة".

وفي سياق منفصل، افادت شرطة قضاء كلار في إدارة گرميان مساء اليوم السبت، بانتحار شاب من مدينة كلار دون معرفة الأسباب.

وقالت شرطة كلار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت قام شاب يبلغ من العمر (21) عاماً بالانتحار دون معرفة الأسباب".

واضاف البيان ان "الشاب كان يسكن في منطقة (لوا) وسط مدينة كلار وقد بين ذوي المنتحر انه لم يكن يعاني من اي مشكلة مع العائلة".

واشار البيان الى أن "الانتحار تم بإطلاقات نارية".

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