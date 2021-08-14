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انفجار يهز شمال بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-08-14T14:16:06+0000
انفجار يهز شمال بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بوقوع انفجار مسيطر عليه، يوم السبت، في قضاء الطارمية شمال بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات العراقية فجرت عبوة ناسفة تحت السيطرة في قضاء الطارمية خلال العملية العسكرية التي انطلقت فجر اليوم.

وفي وقت سابق السبت، أطلقت القوات العراقية، عملية أمنية واسعة ضد بقايا تنظيم داعش، شمال العاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن العملية التي انطلقت وفقا لـ"معلومات استخبارية دقيقة"، تستهدف تعقب عناصر داعش في مناطق شمال بغداد.

وأضافت أن العملية، التي بدأت في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، تشارك فيها قيادة عمليات بغداد، وتساندها القوات الجوية وطيران التحالف الدولي لمحاربة داعش، بالإضافة إلى عناصر الشرطة الخاصة والشرطة الاتحادية وفصائل الحشد الشعبي.

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