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انفجار يهز القائم.. والجيش ينتشر لتأمين المنطقة

Category: أمـن

Date: 2021-05-06T20:51:01+0000
انفجار يهز القائم.. والجيش ينتشر لتأمين المنطقة

شفق نيوز/ أكد قائممقام قضاء القائم غربي محافظة الانبار، احمد جديان، يوم الخميس، وقوع انفجار في القائم ما استدعى انتشار قوات الجيش لتأمين المنطقة.

وقال جديان لوكالة شفق نيوز، ان "الانفجار وقع في إحدى البنايات التي تم تفجيرها مسبقا، والواقعة على طريق إحدى الشوارع الحولية في القضاء، ولم تسفر عن اي خسائر جسدية أو مادية" 

وأضاف جديان، أن "بعد وقوع الانفجار، نفذ الجهد الهندسي التابع لقوات الجيش، جولة في المنطقة، بهدف تأمينها والتأكد من عدم وجود عبوة أخرى" 

وأشار جديان، إلى أن "العبوة المنفجرة هي ضمن مخلفات تنظيم داعش في المنطقة، وانفجرت إثر مرور كلب عليها".

وطالب جديان، بـ"ضرورة دعم الحكومة المحلية والمركزية لتأمين المناطق التي لا تزال تشكل خطورة على حياة سكانها، رغم مرور أكثر من أربعة أعوام على تحريرها، وذلك من خلال التعاقد من شركات مختصة لرفع الألغام وتطهير المناطق من مخلفات التنظيم".

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