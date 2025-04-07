انفجار ينهي حياة طفل ويصيب آخر وجريح بمشاجرة مخمورين جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الاثنين، بمصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بحادثين شمالي المحافظة وجنوبها.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مخلفاً حربياً انفجر على طفلين اثنين في منطقة حقل صبة النفطي جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة وأدى لمصرع أحدهما على الفور وإصابة الآخر بجروح بليغة".

وأضاف المصدر "كما أن شجاراً اندلع بين مخمورين في مدخل قضاء الغراف شمال مدينة الناصرية، وأدى لجرح أحدهما بواسطة آلة حادة وهو من أهالي البصرة، حيث تم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج واعتقال الآخر وهو منأهاليذيقار".