انفجار يقتل شخصا ويعطب سيارات في دمشق

شفق نيوز/ أفادت مصادر، يوم السبت، بمقتل شخص بانفجار عبوة ناسفة بسيارته في منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق.

وأكد مصدر سوري، في قيادة شرطة دمشق مقتل شخص جراء الانفجار بمنطقة المزة.

وتقول صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن المعلومات الأولية المتداولة تشير إلى أن التفجير وقع بالقرب من مدرسة "بكري قدورة" في منطقة المزة وتسبب أيضا باحتراق سيارات كانت متواجدة في المكان.

كما نشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" صورة احتراق 3 سيارات كانت مركونة في مكان التفجير.

وفي 13 نيسان الماضي، أعلنت قيادة شرطة دمشق انفجار عبوة ناسفة بسيارة في "ساحة الهدى" في منطقة المزة أيضا، واقتصرت الأضرار على الماديات.

المصدر: RT - سانا - صفحات التواصل