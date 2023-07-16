انفجار يقتل شخصاً ويصيب آخر من "البدو" جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، اليوم الأحد، بمقتل وإصابة شخصين بانفجار جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، ان "شخصاً في الأربعينيات من عمره قتل، فيما أصيبت امرأة بجروح نتيجة انفجار لغم أرضي قرب معمل الجص أقصى جنوبي غربي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، ان " المقتول والمصاب من العرب الرحل (البدو) من أهالي قضاء الرفاعي بشمالي ذي قار، وقد نقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية له، فيما نقل المصاب إلى المشفى لغرض تلقي العلاج".