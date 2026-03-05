انفجار قريب يؤثر على ناقلة نفط قرب ميناء خور الزبير في العراق

شفق نيوز- البصرة

رجّحت شركة "سونانغول مارين سيرفيسز" الأميركية، يوم الخميس، تعرض هيكل ناقلة النفط الخام "سونانغول ناميبي" التي ترفع علم جزر البهاما للاختراق، عقب انفجار وقع أثناء رسوها بالقرب من ميناء خور الزبير في العراق.

وقالت الشركة في بيان، نشرته رويترز، إن سفينة صغيرة مجهولة اقتربت من الناقلة عند الساعة 01:20 بالتوقيت المحلي من فجر 5 مارس / آذار، مضيفة: "اقترب القارب الصغير من الجانب الأيسر لناقلة النفط، وبعد فترة وجيزة سُمع دوي انفجار عالٍ".

ويأتي ذلك بعد تقارير سابقة عن حادث مشابه في المنطقة، إذ أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية صباح اليوم بتلقي بلاغ عن انفجار كبير قرب ناقلة متوقفة قبالة سواحل الكويت.

وذكرت الهيئة أن الناقلة أبلغت عن "انفجار كبير على جانبها الأيسر" ما أدى إلى تسرب المياه إليها، فيما لاحظ ربان السفينة مغادرة زورق صغير المنطقة عقب الانفجار.

وأضافت أن الحادث وقع على بعد 56 كيلومتراً جنوب شرقي ميناء مبارك الكبير في الكويت، مشيرة إلى وجود تسرب نفطي من أحد خزانات الشحن قد يخلّف أثراً بيئياً، دون تسجيل أي حرائق أو إصابات بين أفراد الطاقم.

من جهتها، أوضحت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لاحق أن الواقعة حدثت خارج المياه الإقليمية للكويت وعلى مسافة لا تقل عن 60 كيلومتراً من ميناء مبارك الكبير.