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انفجار يستهدف منزل مسؤول محلي في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-07-26T20:28:23+0000
انفجار يستهدف منزل مسؤول محلي في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بوقوع انفجار مساء يوم الاثنين مستهدفا منزل مسؤول محلي في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة محلية الصنع انفجرت مستهدفة منزل قائممقام قضاء الرفاعي عمار الركابي شمالي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، أن " الركابي لم يكن متواجدا داخل منزله لحظة الانفجار"، مؤكدا أن "أضرار مادية لحقت بالمنزل إلى جانب منزل مجاور يعود ملكيته لأحد أشقاء الركابي، دون وقوع إصابات بشرية".

واضاف، ان "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وباشرت بفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته ".

في هذه الأثناء نزل عدد من أفراد عشيرة بني ركاب إلى ميدان منطقة القائممقام حاملين السلاح، تحسبا لأي طارئ قد يحصل خلال الساعات المقبلة. 

وكان مجهولون استهدفوا قبل 3 ايام صيدلية مملوكة للركابي بهجوم مسلح، خلف أضرارا في واجهتها.

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