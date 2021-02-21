انفجار يستهدف منزل مدير تحقيقات النزاهة في ميسان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ميسان جنوبي العراق، يوم الاحد، بأن انفجاراً استهدف منزل مدير مكتب تحقيقات النزاهة وسط المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم، مستهدفة منزل محمد عبد الرضا مدير مكتب تحقيقات النزاهة في ميسان والكائن في منطقة عواشه بمدينة العمارة مركز المحافظة، ما تسبب بإضرار مادية بالمنزل وعجلته دون خسائر بشرية".

ورجح المصدر، أن تكون اسباب الانفجار إلى "قيام مدير المكتب مؤخرا بعملية نوعية اطاحت بـ7 موظفين بوزارة التجارة متهمين بعمليات فساد مالي في سايلو المحافظة".