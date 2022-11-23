انفجار يستهدف منزل باحث ومفكر ديني شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بأن مجهولين استهدفوا بقنبلة يدوية منزل الباحث والمفكر الديني عباس شمس الدين شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين ألقوا قنبلة يدوية صوتية على منزل الباحث عباس شمس الدين في حي أور شرقي بغداد، ما تسبب بأضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية".

وأشار إلى أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً بغية التوصل إلى الجناة".

يشار إلى أن الباحث والمفكر عباس شمس الدين متخصص بتاريخ الأديان ولديه العديد من المؤلفات في هذا المجال، وإلى جانب ذلك فهو نشط على مواقع التواصل الاجتماعي وغالباً ما يدخل في سجالات سياسية دينية تثير حفيظة البعض ويتقبلها آخرون.