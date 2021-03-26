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انفجار يستهدف منزلاً هو الثاني من نوعه بذي قار

Category: أمـن

Date: 2021-03-26T09:31:39+0000
انفجار يستهدف منزلاً هو الثاني من نوعه بذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الجمعة، بانفجار عبوة ناسفة جنوبي المحافظة هي الثانية من نوعها خلال ساعات. 

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز"، أن الانفجار استهدف منزل مواطن في الثلاثينيات من عمره في ناحية العكيكة بقضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "سبب الاستهداف هو خلافات عشائرية".

وبين أن "الانفجار تم عبر عبوة ناسفة محلية الصنع وتتكون من وعاء معدني صغير بداخله مادة متفجرة"، موضحا ان " الانفجار تسبب بأضرار مادية بواجهة المنزل".

واستهدف انفجار منزل مدير بلدية الناصرية عبر عبوة ناسفة في وقت متأخر من مساء الخميس، تسبب بأضرار مادية.

 

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