انفجار يستهدف مقهى شبابي في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، يوم الاثنين، بأنفجار عبوة ناسفة قرب مقهى شبابي في قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن عبوة ناسفة انفجرت، في ساعة متقدمة من ليل امس، مستهدفة مقهى شبابي قرب مستشفى الزهراء وسط قضاء المقدادية، (40 كم كم شمال شرق بعقوبة)، دون أي خسائر او إصابات بشرية باستثناء اضرار مادية.

وأضاف المصدر، أن "قوات الامن طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لكشف ملابساته، فيما فرضت إجراءات امنية مشددة داخل المقدادية عبر نقاط تفتيش مكثفة في المداخل الرئيسية والاهداف المهمة".

ويشهد قضاء المقدادية حوادث امنية مستمرة لاسباب إرهابية او ثأرات شخصية وعشائرية.