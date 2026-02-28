قصف يستهدف جرف الصخر في بابل ويودي بحياة عنصرين من الحشد

شفق نيوز– بابل

أفاد مصدر أمني وآخر في الحشد الشعبي، اليوم السبت، بوقوع استهداف صاروخي إسرائيلي طال مقرات هيئة الحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر، مستهدفاً بشكل خاص مقرات كتائب حزب الله.

وبحسب الحصيلة الأولية، أسفر الاستهداف عن سقوط قتيلين وثمانية جرحى من منتسبي الحشد الشعبي، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة الوضع لتقييم حجم الأضرار.

ولم تُعرف بعد تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الضربة أو ملابساتها، بانتظار صدور بيان رسمي من قيادة الحشد الشعبي والجهات الأمنية لتوضيح تفاصيل الحادث بشكل دقيق.

وشهدت المنطقة صباح اليوم السبت تصعيداً عسكرياً واسعاً مع بدء هجوم أميركي إسرائيلي مشترك على إيران، فيما أعلنت طهران الرد بقصف استهدف إسرائيل وعدداً من المدن في المنطقة.

وبحسب المعطيات الأولية، شملت الهجمات مدناً في المنامة والكويت وقطر والإمارات، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة إقليمياً.