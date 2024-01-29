انفجار يستهدف مقراً سابقاً للعصائب جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأثنين، بأنفجار عبوة ناسفة مستهدفة مقراً لأحد الأحزاب في المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، ان " عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت، فجر اليوم، مستهدفة منزلاً خالياً كانت تشغله حركة عصائب أهل الحق كمقر (سابق) لها بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، ان "العبوة تسببت بأضرار مادية في مكان الحادث، فيما لم تسفر عن أضرار بشرية"، موضحاً أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بفتح تحقيق لمعرفة ملابساته".