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انفجار يستهدف مرور رتل دعم للتحالف الدولي جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-04-17T20:05:27+0000
انفجار يستهدف مرور رتل دعم للتحالف الدولي جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بوقوع انفجار حاول استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي ضمن  الطريق الرابط بين محافظتي بابل والديوانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الانفجار تم بعبوة ناسفة من دون التسبب بإصابات تذكر.

وتزايدت خلال الشهر الجاري انفجارات مماثلة تستهدف مرور أرتال الدعم اللوجستي للتحالف الدولي، وهي متفاوتة في مدى نشاطها.

ويتهم التحالف الدولي مجاميع مسلحة بالوقوف خلف تلك التفجيرات، التي زادت اجمالاً بعد قيام الولايات المتحدة باغتيال الجنرال قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس قرب مطار بغداد.

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