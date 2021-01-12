تحديث.. مقتل شخص وإصابة آخر بانفجارين يستهدفان محلاً للمشروبات الكحولية ببغداد

شفق نيوز/ استهدف انفجاران، يوم الثلاثاء، محلاً لبيع المشروبات الكحولية وسط العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، إن الحادث تم عبر عبوتين ناسفتين، الأولى استهدف انفجارها المحل في منطقة السعدون شارع النضال، والانفجار الثاني استهدف عجلة صاحب المحل، بالموقع نفسه.

وأضاف أن الحادث تسبب مقتل عامل وإصابة آخر بجروح، فضلاً عن اضرار مادية بواجهة المحل.

وشهدت الأشهر الماضية تعرض محال بيع الكحول في بغداد لاستهداف منظم عبر عبوات ناسفة، كما اقتحم مسلحون مركزاً للمساج بمنطقة الكرادة وسط بغداد.

وكانت السلطات العراقية قد نفذت منتصف تموز يوليو الماضي عمليات مداهمة واسعة لنواد ليلية وصالات الروليت للقمار في العاصمة واعتقلت 189 متهما من زبائنها والعاملين فيها بينهم 40 اجنبيا بضمنهم 24 امرأة ينتمون لجنسيات تركية وبنغالية وأوكرانية وجورجية وروسية‎ تمت احالتهم الى المحاكم.