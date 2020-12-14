صور.. انفجار يستهدف متجراً للكحوليات في بغداد

شفق نيوز/ استهدف انفجار بعد منتصف ليلة الإثنين، محلاً للمشروبات الكحولية إلى الجنوب من العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن الانفجار تم بعبوة ناسفة استهدفت المحل بالقرب من مطعم الريان ضمن شارع ٦٠ في منطقة الدورة.

ولم يسفر الانفجار عن خسائر بشرية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني،بانتشار أمني كثيف في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد إثر تهديدات جماعة "مجهولة" باستهداف متاجر بيع المشروبات الكحولية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية شددت إجراءاتها بالقرب من أماكن بيع المشروبات الكحولية في منطقة الكرادة تحسبا من وقوع اي طارئ يستهدف تلك المحال".

وأشار إلى "صدور توجيهات من القيادات العليا بفرض هيبة القانون، والانتشار على هذه الاماكن تحسبا من اي طارئ او تفجير يستهدفها".

وتأتي هذه الإجراءات بعد ساعات من تهديد جماعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "أهل المعروف" باستهداف متاجر بيع المشروبات الكحولية وسط بغداد.

وقالت الجماعة في منشور إنها سبق وان استهدفت تلك المتاجر بكثرة، وان انتشار قوات الأمن بكثافة هناك يحول دون مواصلتها لعملياتها.

ودعت تلك الجماعة، القوات الأمنية، إلى الابتعاد عن تلك المتاجر والنوادي الليلية.

وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي قد أجرى مؤخرا جولة ضمن منطقة الكرادة ووجه بمحاسبة واغلاق جميع المحال والنوادي غير المجازة.