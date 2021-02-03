سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انفجار يستهدف متجراً لبيع المشروبات الكحولية جنوبي بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-02-03T21:39:49+0000
انفجار يستهدف متجراً لبيع المشروبات الكحولية جنوبي بغداد

شفق نيوز/ استهدف انفجار بعد منتصف ليلة الأربعاء في التوقيت المحلي، متجراً لبيع المشروبات الكحولية إلى الجنوب من العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن الانفجار تم بعبوة ناسفة محلية الصنع، استهدف المتجر في منطقة جرف النداف من دون وقوع إصابات بشرية.

وتصاعدت مؤخراً حملات منظمة لاستهداف محال بيع المشروبات الكحولية في بغداد، حيث يدير معظم تلك المتاجر، مسيحيون أو إيزيديون، وهم أقليات مُنحوا لعقود التراخيص اللازمة لبيع الكحول في العراق.

ولم تتبنَ جهة على وجه الدقة تلك الاستهدافات، إلا أنه وبنهاية العام الماضي، أعلنت جماعة "ربع الله" مسؤوليتها عن مداهمة مركز للمساج في بغداد والاعتداء الجسدي على النساء في الداخل.

related

الكشف عن طبيعة انفجار شرقي بغداد

Date: 2020-11-02 22:11:09
الكشف عن طبيعة انفجار شرقي بغداد

صور.. انفجار يستهدف متجراً للكحوليات في بغداد

Date: 2020-12-14 21:45:39
صور.. انفجار يستهدف متجراً للكحوليات في بغداد

انفجار يستهدف متجراً مغلقاً لبيع المشروبات الكحولية ببغداد

Date: 2021-01-24 19:01:59
انفجار يستهدف متجراً مغلقاً لبيع المشروبات الكحولية ببغداد

الإعلام الأمني: اربعة انفجارات في مناطق متفرقة ببغداد

Date: 2020-12-15 06:36:11
الإعلام الأمني: اربعة انفجارات في مناطق متفرقة ببغداد

انفجار عبوة لاصقة بعجلة قرب محطة وقود الكيلاني ببغداد يتسبب بدوي كبير

Date: 2019-11-10 21:50:57
انفجار عبوة لاصقة بعجلة قرب محطة وقود الكيلاني ببغداد يتسبب بدوي كبير

إصابة شخص بانفجار استهدف محلاً للمشروبات الكحولية وسط بغداد

Date: 2021-01-17 17:15:40
إصابة شخص بانفجار استهدف محلاً للمشروبات الكحولية وسط بغداد

تفاصيل جديدة عن انفجار المنطقة الخضراء

Date: 2020-09-15 10:07:52
تفاصيل جديدة عن انفجار المنطقة الخضراء

مصرع نائب ضابط عراقي بانفجار داخل معسكر ببغداد

Date: 2021-01-17 20:02:47
مصرع نائب ضابط عراقي بانفجار داخل معسكر ببغداد