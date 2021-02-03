انفجار يستهدف متجراً لبيع المشروبات الكحولية جنوبي بغداد

شفق نيوز/ استهدف انفجار بعد منتصف ليلة الأربعاء في التوقيت المحلي، متجراً لبيع المشروبات الكحولية إلى الجنوب من العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن الانفجار تم بعبوة ناسفة محلية الصنع، استهدف المتجر في منطقة جرف النداف من دون وقوع إصابات بشرية.

وتصاعدت مؤخراً حملات منظمة لاستهداف محال بيع المشروبات الكحولية في بغداد، حيث يدير معظم تلك المتاجر، مسيحيون أو إيزيديون، وهم أقليات مُنحوا لعقود التراخيص اللازمة لبيع الكحول في العراق.

ولم تتبنَ جهة على وجه الدقة تلك الاستهدافات، إلا أنه وبنهاية العام الماضي، أعلنت جماعة "ربع الله" مسؤوليتها عن مداهمة مركز للمساج في بغداد والاعتداء الجسدي على النساء في الداخل.