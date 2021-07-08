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انفجار يستهدف كوادر تعمل على إصلاح خطوط الكهرباء في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-07-08T07:02:51+0000
انفجار يستهدف كوادر تعمل على إصلاح خطوط الكهرباء في صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، يوم الخميس، عن استهداف تعرضت له الكوادر العاملة في إعادة إعمار الخطوط التي تعرضت لأعمال تخريبية في محافظة صلاح الدين وكركوك.

وذكر بيان للشركة، أن تلك الملاكات وخلال عملها على إعادة تشييد الأبراج الساقطة لخط الشهيد عبدالله القديمة- الدور- شمال سامراء نزال حقل عجيل النفطي البرج المرقم (١١)، تعرضت الى استهداف مباشر بتفجير لغم على الآليات المتجهة الى العمل.

وبين أن الانفجار تسبب بوقوع أضرار جسيمة وإعطاب آلية كرين الخاص بالخطوط دون وقوع إصابات بشرية، مبيناً أن الهدف من هذا التفجير هو منع الكوادر من إنجاز العمل وإعادة الخط للخدمة.

وأضاف البيان، أن عناصر تخريبية مجهولة قامت بفتح ساقية ماء المبازل اثناء العمل في الأراضي الزراعية للطريق المؤدي الى الابراج (155-156) المتضررة من جراء اعمال التخريب للخط قيارة كركوك 400ك.ف في منطقة المجمعات بالرياض- التابعة لقضاء الحويجة بكركوك-.

وذكرت أنه نتيجة لذلك، اصبحت الارض مغمورة بالمياه وصعوبة وقوف الآليات الثقيلة عليها وذلك لعرقلة عمل كوادرنا الهندسية والفنية مما ادى الى عرقلة دخول الآليات كونها اليات ثقيلة.

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات بعبوات ناسفة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المحافظات الواقعة شمالي وغربي البلاد، ما فاقم أزمة نقص الكهرباء.

وتتهم السلطات العراقية مسلحي "داعش" بالوقوف وراء معظم الهجمات.

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