انفجار يستهدف عجلة للجيش العراقي في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الخميس، بوقوع إصابات بين أفراد عجلة عسكرية نتيجة انفجار استهدفها جنوبي محافظة كركوك.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن عبوة ناسفة انفجرت، صباح اليوم، مستهدفة عجلة عسكرية تابعة للجيش في قضاء داقوق بمحافظة كركوك.

وبين المصدر، أن الانفجار أسفر عن إصابة اربعة من المنتسبين بجروح مختلفة، تم نقلهم الى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

بينما فتحت الأجهزة الامنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث والجهة التي تقف وراءه، وفق المصدر الامني.