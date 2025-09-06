انفجار يستهدف سيارة مركونة قرب مكتب رئيس مجلس ميسان

شفق نيوز- ميسان

نفى مجلس محافظة ميسان، اليوم السبت، الأنباء المتداولة حول استهداف مكتب رئيس المجلس مصطفى ادعير المحمداوي بانفجار عبوة ناسفة.

وقال إعلام المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ما جرى تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع تفجير استهدف مكتب رئيس المجلس غير صحيح على الإطلاق، والحقيقة أن الانفجار طال سيارة مركونة، ولا صلة له بمكتب رئيس المجلس".

ودعا البيان وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط، لتجنب نشر الشائعات.