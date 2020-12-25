انفجار يستهدف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي في العراق

شفق نيوز/ استهدف انفجار، الجمعة رتل دعم خاص لقوات التحالف الدولي في العراق.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن الإنفجار تم عبر عبوة ناسفة استهدف الرتل على طريق السماوة الدولي السريع جنوبي العراق.

وأضاف أن الحادث اسفر عن اضرار بإطارات ثلاث عربات من الرتل.

من جهتها ذكرت خلية الإعلام الأمني، أن الانفجار استهدف عجلة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي والتي كانت تحمل معدات لتطوير قدرات القوات الأمنية العراقية، على الطريق السريع الدولي ضمن محافظة الديوانية، وقد أدى الحادث إلى إصابة سائق العجلة وأضرار بالعجلة.

وفي الأشهر القليلة المنصرمة تصاعدت وتيرة استهداف المنطقة الخضراء، التي تضم مقرات حكومية وبعثات سفارات أجنبية في بغداد، إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي، وأرتال تنقل معدات لوجستية، بعمليات قصف صاروخي، وهجمات بعبوات ناسفة.