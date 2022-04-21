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انفجار يستهدف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-04-21T17:08:44+0000
انفجار يستهدف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس بوقوع انفجار حاول استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي أثناء مروره بالقرب من حقل الدواجن في محافظة الديوانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الانفجار تم بعبوة ناسفة من دون التسبب بإصابات تذكر.

وتزايدت خلال الشهر الجاري انفجارات مماثلة تستهدف مرور أرتال الدعم اللوجستي للتحالف الدولي، وهي متفاوتة في مدى نشاطها.

ويتهم التحالف الدولي مجاميع مسلحة بالوقوف خلف تلك التفجيرات، التي زادت اجمالاً بعد قيام الولايات المتحدة باغتيال الجنرال قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس قرب مطار بغداد.

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