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انفجار يستهدف رتل دعم لوجستي في محافظة بابل

Category: أمـن

Date: 2022-01-23T16:42:58+0000
انفجار يستهدف رتل دعم لوجستي في محافظة بابل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بتعرض رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" إلى تفجير شمال العاصمة العراقية بغداد، هو الثاني خلال ساعات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم،  استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي ضمن حدود محافظة بابل (شمال بغداد).  

ولم يخلّف التفجير، بحسب المصدر، إصابات بشرية أو أضرار مادية ليُكمل مسيره إلى وجهته المقصودة.

وفي وقت سابق اليوم، تعرض رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي لانفجار عبوة ناسفة لدى مروره ضمن حدود محافظة الديوانية جنوبي العراق.

 

 

 

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