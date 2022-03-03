انفجار يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي قرب صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، مساء اليوم الخميس، باستهداف رتل دعم للتحالف الدولي بتفجير، ضمن حدود المحافظة، دون تسجيل إصابات بشرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة كانت مزروعة في جانب الطريق، انفجرت مساء اليوم لدى مرور رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي، ضمن حدود محافظة صلاح الدين دون تسجيل اصابات تذكر".

وتتعرض أرتال الدعم اللوجستي للاستهداف بتفجيرات أثناء مرورها بالمحافظات العراقية، وكان آخرها يوم الثلاثاء الماضي، الأول من شهر آذار/ مارس الجاري، حيث أبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفةً رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي أثناء مروره ضمن حدود محافظة الديوانية.

وفي صباح اليوم نفسه وقع حادث مماثل عندما انفجرت عبوة ناسفة على رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي بين الناصرية والسماوة جنوبي العراق.