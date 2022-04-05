سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انفجار يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي قرب بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-04-05T05:48:31+0000
انفجار يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي قرب بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني ، يوم الثلاثاء، باستهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي ضمن حدود محافظة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق الدولي السريع الغربي، ضمن حدود محافظة بغداد، إنفجرت اثناء مرور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي، من دون ان تلحق إصابات بالرتل".

وأضاف المصدر ان " الرتل استمر بمسيره الى جهته المقصودة".

ويعد هذا التفجير هو الرابع الذي يستهدف أرتال التحالف الدولي خلال ثلاثة أيام فقط، إذ سجلت محافظة صلاح الدين تفجيرين منفصلين بعبوتين ناسفتين استهدفا رتلين للتحالف الدولي، اول أمس الأحد، فيما سجلت محافظة المثنى، في اليوم ذاته، استهداف عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق الدولي السريع ، رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي، وألحقت أضراراً بإطارات إحدى عجلات الرتل.

وتتعرض أرتال الدعم اللوجستي للاستهداف بتفجيرات أثناء مرورها بالمحافظات العراقية، وهي متفاوتة في مدى نشاطها اذ تنشط مدة وتعود الاستهدافات للهدوء مدة أخرى.

related

انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي قرب بغداد

Date: 2021-01-08 18:43:33
انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي قرب بغداد

ارتفاع حصيلة تفجيري بغداد الانتحاريين إلى 32 ضحية وجريحاً

Date: 2021-01-21 08:13:39
ارتفاع حصيلة تفجيري بغداد الانتحاريين إلى 32 ضحية وجريحاً

خلال ساعات.. ثالث هجوم يستهدف الدعم اللوجستي للتحالف في العراق

Date: 2022-01-11 18:30:41
خلال ساعات.. ثالث هجوم يستهدف الدعم اللوجستي للتحالف في العراق

هجوم جديد يستهدف رتلا للتحالف الدولي شمالي العراق

Date: 2021-03-30 17:22:02
هجوم جديد يستهدف رتلا للتحالف الدولي شمالي العراق

الثاني من نوعه خلال ساعة.. انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي جنوبي بغداد

Date: 2021-08-01 16:41:04
الثاني من نوعه خلال ساعة.. انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي جنوبي بغداد

انفجار يهز منطقة الشعب في بغداد

Date: 2021-01-31 20:53:13
انفجار يهز منطقة الشعب في بغداد

انفجار "جسم غريب" جنوبي بغداد

Date: 2022-01-28 21:59:38
انفجار "جسم غريب" جنوبي بغداد

هجوم جديد على إمدادات التحالف يوقع 3 أفراد أمن عراقيين

Date: 2020-09-08 18:35:19
هجوم جديد على إمدادات التحالف يوقع 3 أفراد أمن عراقيين