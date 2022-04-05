انفجار يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي قرب بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني ، يوم الثلاثاء، باستهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي ضمن حدود محافظة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق الدولي السريع الغربي، ضمن حدود محافظة بغداد، إنفجرت اثناء مرور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي، من دون ان تلحق إصابات بالرتل".

وأضاف المصدر ان " الرتل استمر بمسيره الى جهته المقصودة".

ويعد هذا التفجير هو الرابع الذي يستهدف أرتال التحالف الدولي خلال ثلاثة أيام فقط، إذ سجلت محافظة صلاح الدين تفجيرين منفصلين بعبوتين ناسفتين استهدفا رتلين للتحالف الدولي، اول أمس الأحد، فيما سجلت محافظة المثنى، في اليوم ذاته، استهداف عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق الدولي السريع ، رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي، وألحقت أضراراً بإطارات إحدى عجلات الرتل.

وتتعرض أرتال الدعم اللوجستي للاستهداف بتفجيرات أثناء مرورها بالمحافظات العراقية، وهي متفاوتة في مدى نشاطها اذ تنشط مدة وتعود الاستهدافات للهدوء مدة أخرى.