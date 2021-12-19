انفجار يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي غربي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الاحد، بأن انفجاراً استهدف رتل دعم للتحالف الدولي في محافظة الانبار غربي العراق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة استهدفت، ظهر اليوم، رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره ضمن حدود محافظة الانبار.

وأوضح المصدر، أن الانفجار لم يسفر عن اي اصابات تذكر، إلا أنه تسبب باضرار مادية بسيطة باحدى عجلات الرتل.

وفي وقت سابق، اليوم الأحد، أحبطت القوات الامنية العراقية تفجيرين بواسطة عبوتين ناسفتين كانتا معدتين لاستهداف ارتال الدعم اللوجستي التابع للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش، والتي تمر على الطريق السريع الرابط بين محافظة بابل والعاصمة بغداد.