انفجار يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي شمال بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، باستهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم، مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره ضمن سريع قضاء التاجي، شمال العاصمة بغداد، دون اصابات او اضرار".

وأضاف المصدر، أن "الرتل استمر بمسيره إلى وجهته المقصودة".

وتتعرض أرتال الدعم اللوجستي للاستهداف بتفجيرات أثناء مرورها بالمحافظات العراقية، وهي متفاوتة في مدى نشاطها إذ تنشط مدة وتعود الاستهدافات للهدوء مدة أخرى.