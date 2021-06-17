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انفجار يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-06-17T04:57:12+0000
انفجار يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بانفجار عبوة ناسفة استهدف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي، في محافظة الديوانية جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "عبوة ناسفة كان موضوعة على جانب خط سريع في محافظة الديوانية، انفجرت، في ساعة متقدمة من ليلة امس، لدى مرور رتل تابع للتحالف الدولي".

ولم ترد تفاصيل أكثر، فيما إذا كان رتل الدعم اللوجستي قد تعرض لأضرار مادية أو بشرية، حتى اللحظة.

وأحبطت قوة أمنية، مساء امس، تفجيراُ كان معداً لاستهداف رتل دعم لوجتسي للتحالف الدولي غرب العاصمة بغداد.

وفي الأسابيع الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف المناهض لتنظيم "داعش"، إذ باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات، إلا أن واشنطن تتهم فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات.

 

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