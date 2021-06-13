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اصابات بانفجار استهدف رتل دعم للتحالف الدولي جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-06-13T18:10:00+0000
اصابات بانفجار استهدف رتل دعم للتحالف الدولي جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاحد، باستهداف رتل دعم للتحالف الدولي يحمل معدات لوجستية بانفجار جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره على طريق الناصرية السريع".

واشار المصدرإلى ان "التفجير اسفر عن اصابة ثلاثة من عناصر حماية الرتل ،اثنين عراقيين وواحد اجنبي الجنسية".

وفي الأسابيع الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف المناهض لتنظيم "داعش"، إذ باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات، إلا أن واشنطن تتهم فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات.

وتتهم واشنطن الفصائل المسلحة الشيعية المقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف مصالحها في المدن العراقية.

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