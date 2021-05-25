انفجار يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، باستهداف رتل دعم للتحالف الدولي يحمل معدات لوجستية بانفجار جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الانفجار تم عبر عبوة ناسفة استهدف الرتل اثناء مروره ضمن حدود طريق محافظة الديوانية السريع.

وبين أن التفجير لم يسفر عن إصابات.

وفي الأسابيع الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف المناهض لتنظيم "داعش"، إذ باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات، إلا أن واشنطن تتهم فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات.

وتتهم واشنطن الفصائل المسلحة الشيعية المقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف مصالحها في المدن العراقية.