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انفجار يستهدف رتلاً يحمل معدات لوجستية قرب البصرة

Category: أمـن

Date: 2022-01-16T16:09:33+0000
انفجار يستهدف رتلاً يحمل معدات لوجستية قرب البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بانفجار عبوة ناسفة مساء يوم الأحد، على رتل يحمل معدات لوجستية لصالح التحالف الدولي جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الانفجار الذي وقع أثناء مرور الرتل ضمن حدود محافظة البصرة لم يسفر عن إصابات تذكر.

وتصاعدت وتيرة الهجمات بصورة ملحوظة في الأيام القليلة الماضية ضد مستشاري التحالف الدولي بقيادة أمريكا في العراق؛ إذ تتهم واشنطن فصائل مقربة من إيران بالوقوف ورائها.

وتأتي الهجمات بالتزامن مع تهديد فصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران، باستهداف القوات الأجنبية بالبلاد، بعدما شككت في إعلان انسحابها وتحويل مهامهما لاستشارية.

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