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انفجار يستهدف رتلاً يحمل معدات للتحالف الدولي شمالي بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-01-13T16:02:21+0000
انفجار يستهدف رتلاً يحمل معدات للتحالف الدولي شمالي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بانفجار عبوة ناسفة مساء يوم الخميس على رتل يحمل معدات لوجستية لصالح التحالف الدولي إلى الشمال من العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الانفجار الذي وقع ضمن مقتربات قضاء الطارمية، لم يخلف إصابات أو أضراراً تذكر.

وتصاعدت وتيرة الهجمات بصورة ملحوظة في الأيام القليلة الماضية ضد مستشاري التحالف الدولي بقيادة أمريكا في العراق؛ إذ تتهم واشنطن فصائل مقربة من إيران بالوقوف ورائها.

وتأتي الهجمات بالتزامن مع تهديد فصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران، باستهداف القوات الأجنبية بالبلاد، بعدما شككت في إعلان انسحابها وتحويل مهامهما لاستشارية.

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