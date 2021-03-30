انفجار يستهدف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي جنوبي العراق

شفق نيوز/ استهدف انفجار جديد، الثلاثاء، رتلاً تابعاً للتحالف الدولي بقيادة أمريكا، على الطريق الدولي السريع غربي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز أن الانفجار تم عبر عبوة ناسفة استهدف الرتل وهو عبارة عن دعم لوجستي لقوات التحالف الدولي.

ولم يتضح على الفور حجم الأضرار.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء هذه الهجمات، وأخرى تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية، التي ينتشر فيها الجنود الأمريكيون بالعراق.

وينتشر في العراق نحو 3000 جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 2500 جندي أمريكي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في البلاد.

وتطالب القوى السياسية العراقية بخروج القوات الأمريكية من البلاد؛ استجابة لقرار البرلمان العراقي في 5 يناير/كانون الثاني 2020 بمغادرة القوات الأجنبية البلاد.