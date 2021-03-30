سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انفجار يستهدف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-03-30T06:02:35+0000
انفجار يستهدف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي جنوبي العراق

شفق نيوز/ استهدف انفجار جديد، الثلاثاء، رتلاً تابعاً للتحالف الدولي  بقيادة أمريكا، على الطريق الدولي السريع غربي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز أن الانفجار تم عبر عبوة ناسفة استهدف الرتل وهو عبارة عن دعم لوجستي لقوات التحالف الدولي.

ولم يتضح على الفور حجم الأضرار.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء هذه الهجمات، وأخرى تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية، التي ينتشر فيها الجنود الأمريكيون بالعراق.

وينتشر في العراق نحو 3000 جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 2500 جندي أمريكي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في البلاد.

وتطالب القوى السياسية العراقية بخروج القوات الأمريكية من البلاد؛ استجابة لقرار البرلمان العراقي في 5 يناير/كانون الثاني 2020 بمغادرة القوات الأجنبية البلاد.

related

إصابة شخص بانفجار يستهدف عربة للتحالف الدولي جنوبي العراق

Date: 2020-12-20 15:34:29
إصابة شخص بانفجار يستهدف عربة للتحالف الدولي جنوبي العراق

أول تعليق من التحالف الدولي على الانفجارات "اللوجستية": الخسائر عراقية فقط

Date: 2020-08-18 16:37:56
أول تعليق من التحالف الدولي على الانفجارات "اللوجستية": الخسائر عراقية فقط

انفجار جديد يستهدف رتل دعم دولي في محافظة بابل

Date: 2021-03-21 15:18:43
انفجار جديد يستهدف رتل دعم دولي في محافظة بابل

2021 تبدأ بانفجار يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي في العراق

Date: 2020-12-31 21:57:34
2021 تبدأ بانفجار يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي في العراق

انفجار جديد يستهدف رتلاً للتحالف الدولي في العراق

Date: 2020-12-10 11:48:57
انفجار جديد يستهدف رتلاً للتحالف الدولي في العراق

فصيل شيعي يتبنى استهداف امدادات التحالف الدولي في العراق: انتهت الهدنة

Date: 2020-12-10 13:30:56
فصيل شيعي يتبنى استهداف امدادات التحالف الدولي في العراق: انتهت الهدنة

انفجار جديد يستهدف امدادات التحالف الدولي في العراق

Date: 2020-09-21 20:32:06
انفجار جديد يستهدف امدادات التحالف الدولي في العراق

انفجار جديد يستهدف امدادات التحالف الدولي جنوبي بغداد

Date: 2020-08-21 09:34:40
انفجار جديد يستهدف امدادات التحالف الدولي جنوبي بغداد