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انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي في صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-04-11T18:50:12+0000
انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي في صلاح الدين

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي في محافظة صلاح الدين.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق السريع ضمن محافظة صلاح الدين، انفجرت مساء اليوم، أثناء مرور رتل تابع للتحالف الدولي".

وأضاف المصدر، أن "الانفجار لم يسفر عن أي إصابات"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وتتعرض أرتال الدعم اللوجستي وغالبا ما يكون سائقيها مواطنون عراقيون، إلى استهداف بعبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العراق.

وتتبنى فصائل مسلحة "وليدة"، هذه التفجيرات، ضمن ما يسموه بـ"مقاومة المحتل"، منذ الغارة الأميركية التي استهدفت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، قرب مطار بغداد الدولي، غربي العاصمة العراقية فجر (3 كانون الثاني 2020).

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