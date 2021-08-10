انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي جنوب بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للتحالف الدولي في محافظة بابل الى الجنوب من العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت، في ساعة متأخرة من ليلة امس، اثناء عبور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق بابل السريع".

وبحسب المصدر الامني، فأن "الانفجار لم يتسبب بأي خسائر بشرية، إلا أنه ادى إلى اضرار باحدى عجلات الرتل".

وأول أمس الاحد، تبنت جماعة شيعية تطلق على نفسها "قاصم الجبارين"ثلاثة تفجيرات استهدفت التحالف الدولي في مناطق متفرقة من العراق.