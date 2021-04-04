سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-04-04T16:44:17+0000
انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي جنوبي العراق

انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي جنوبي العراق

related

انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي جنوبي العراق

Date: 2021-03-03 10:53:16
انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي جنوبي العراق

هبوط اضطراري لطائرة عسكرية دولية يتسبب بحادث في قاعدة عراقية

Date: 2020-06-08 23:22:36
هبوط اضطراري لطائرة عسكرية دولية يتسبب بحادث في قاعدة عراقية

انفجار جديد يستهدف رتلاً للتحالف الدولي جنوبي العراق

Date: 2021-01-21 09:03:05
انفجار جديد يستهدف رتلاً للتحالف الدولي جنوبي العراق

شرطة سامراء تنفي استهدافاً للتحالف الدولي

Date: 2021-02-07 20:17:02
شرطة سامراء تنفي استهدافاً للتحالف الدولي

التحالف الدولي يكشف تفاصيل اجتماعات رفيعة بين بغداد وكوردستان للقضاء على داعش

Date: 2020-08-18 13:41:49
التحالف الدولي يكشف تفاصيل اجتماعات رفيعة بين بغداد وكوردستان للقضاء على داعش

انفجار جديد يستهدف إمدادات التحالف الدولي جنوبي العراق

Date: 2020-08-14 12:59:56
انفجار جديد يستهدف إمدادات التحالف الدولي جنوبي العراق

التحالف الدولي يعلن حصيلة قصف معسكر التاجي وامريكا وبريطانيا تتوعدان

Date: 2020-03-12 06:20:48
التحالف الدولي يعلن حصيلة قصف معسكر التاجي وامريكا وبريطانيا تتوعدان

خلف ينفي استئناف عمل التحالف الدولي والوكالة الرسمية تحذف الخبر

Date: 2020-01-30 18:51:43
خلف ينفي استئناف عمل التحالف الدولي والوكالة الرسمية تحذف الخبر