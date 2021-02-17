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انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-02-17T18:45:11+0000
انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، بانفجار عبوة ناسفة على رتل لإمدادات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت، مساء اليوم، على رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق الناصرية السريع في محافظة ذي قار جنوبي العراق"، مشيراً إلى "عدم تسجيل اي اصابات تذكر".

لكن المصدر قال إن الإنفجار تسبب بأضرار مادية بعجلتين في الرتل.

ومنذ أشهر، يستهدف مجهولون أرتال التحالف الدولي بعبوات ناسفة. وتتهم الولايات المتحدة فصائل مقربة من إيران بالوقوف وراء هذه الهجمات.

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