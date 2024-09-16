انفجار يستهدف دورية للجيش العراقي في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن عبوة ناسفة انفجرت على دورية تابعة للجيش العراقي في منطقة تلال غرة، الواقعة بين قضائي كفري وطوز خورماتو في محافظة كركوك.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن الانفجار أسفر عن إصابة أحد أفراد الدورية بجروح بليغة.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية فرضت طوقًا أمنيًا مشددًا حول المنطقة.

وأمس الاحد، تمكنت القوات الأمنية من قتل إرهابيين اثنين في منطقة بنجا علي بكركوك بعد محاصرتهما، إذ كانا يرتديان أحزمة ناسفة ، إلا أن اشتباك القوات الأمنية معهما حال دون تفجير نفسيهما، فيما فجر مسلح ثالث نفسه أثناء المحاصرة.

وقد نجحت العملية في إحباط مخطط إرهابي تزامن مع احتفالات دينية بالمولد النبوي، كما أكد العميد مقداد ميري من خلية الإعلام الأمني أن الإرهابيين كانا يرتديان أحزمة ناسفة انفجرت نتيجة إطلاق النار عليهما.