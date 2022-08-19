انفجار يستهدف خطوطاً لنقل الطاقة الكهربائية في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الجمعة، عن وقوع عمل تخريبي إرهابي استهدف خطوط نقل الطاقة الملا عبدالله القديمة - الدور - شمال سامراء جهد ١٣٢ك.ف في محافظة كركوك.

وهذا الاستهداف هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة، حيث أعلنت وزارة الكهرباء، تعرض خط ناقل للكهرباء بطاقة (132 كي في) والمعروف ببرج (26) لتفجير بعبوات ناسفة في محافظة كركوك.

وذكر بيان للوزارة، أن الخط تعرض لاستهداف بعبوات ناسفة مما تسبب في سقوط البرج المرقم (٩٠) وتقطع الاسلاك وخروج الخط عن الخدمة، تحديداً قرب (قرى كواز عرب وقرى انور العاصي) ضمن محافظة كركوك، مما أدى الى تحديد احمال المنظومة الكهربائية الشمالية وخروج (متنقلتي الناعمة، وحقل عجيل النفطي) عن العمل في محافظة صلاح الدين.

وأضاف البيان أن ملاكاتها شرعت على الفور بالعمل على اعادة تشييد البرج المتضرر واعادة تسليك الخط واعادته للخدمة بأسرع وقت.

من جانب آخر وجه المدير العام المهندس خالد غزاي الملاكات الهندسية والفنية في محافظة صلاح الدين بسرعة ربط متنقلتي الناعمة وحقل عجيل النفطي١٣٢ك.ف بصورة مؤقتة عبر خط بديل واعادة الطاقة الكهربائية للمناطق المتضررة لحين الانتهاء من اعمال بناء البرج الساقط وتصليح الاضرار .