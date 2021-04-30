سقوط ضحايا بينهم ضابطان بهجوم مزدوج يستهدف الجيش شمالي بغداد (تحديث)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الجمعة بسقوط أربع ضحايا بينهم ضابطان من قوات الجيش بهجوم متتال شنه تنظيم داعش شمالي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية عسكرية مساء اليوم في قضاء الطارمية شمالي بغداد اعقبها هجوم مسلح مما أسفر عن سقوط أربع ضحايا وهم ضابطان وجنديان في الجيش العراقي.

وفي وقت لاحق أصدرت خلية الإعلام الأمني بيانا حول الحادث قالت فيه إن "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد على عجلة همر تابعة للفوج الثالث اللواء 59 الفرقة السادسة التابعة للجيش العراقي، مما ادى الى سقوط ٤ مقاتلين ضحايا".