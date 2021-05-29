انفجار يخلف إصابات في صلاح الدين وبلدة كركوكية ساخنة تؤشر ثغرات أمنية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم السبت، بانفجار عبوة ناسفة في قضاء بيجي شمالي صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت قرب مطعم الزيتون في قضاء بيجي تسببت بعدد من الاصابات الطفيفة بين المدنيين".

ورجح أن "العبوة من مخلفات الحرب مع داعش خلال السنوات الماضية"، مشيرا إلى "احتمالية وجود الغام لم تنفجر حتى الآن في اطراف مناطق بيجي".

واضاف المصدر، أن "قوات الأمن انتشرت قرب محيط الحادث وشنت حملة تمشيط وتحري بحثا عن عبوات أخرى".

وفي السياق، طالبت ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك بمعالجة ثغرات وفراغات تتواجد فيها جيوب ومفارز لداعش، نافية وجود دعم للطيران الامريكي او الدولي لعناصر داعش في قواطعها الامنية.

وقال مدير الناحية محمد احمد العبيدي لوكالة شفق نيوز، إن "الاوضاع الامنية في عموم قواطع الرياض تحت سيطرة الشرطة الاتحادية والحشد العشائري ولا وجود لاي تهديدات حقيقية او قدرة لعناصر داعش للظهور وشن اي هجمات باستثناء بعض التعرضات الفردية في اطراف الناحية".

واكد العبيدي "انخفاض معدل الهجمات الارهابية الى اكثر من 95% بفعل الخطط الامنية الا انه اشار الى وجود ثغرات في منطقة"وادي ابو خناجر" في حدود الرياض مع ناحية الرشاد يشهد بعض النشاطات والتحركات التي تتطلب معالجة ومسك تام لاحتواء اي خطر ارهابي محتمل".

وعن المعلومات والانباء عن وجود دعم للطيران الامريكي او الدولي لعناصر داعش في مناطق جنوب غربي الحويجة اكد العبيدي، "لا توجد اي ادلة او شهادات عينية تثبت ذلك وهي انباء ومعلومات متداولة منذ سنوات عالرغم من عدم منطقيتها, ولم نشاهد اي طيران اجنبي سوى الطائرات السمتية العراقية".

ولفت مدير الناحية الى "وجود اجماع ورفض شعبي تام لمنع اي محاولات لعناصر داعش في العودة من جديد لاحياء وبناء خلايا نائمة جديدة او مجرد التفكير بذلك معززا بالقول، "لن نسمح بتكرار الحوادث المريرة والترويع الارهابي الذي تعرض له الاهالي ابان سيطرة داعش الارهابي على مناطق جنوب غرب كركوك خلال السنوات الممتدة 2014-2017".