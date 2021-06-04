انفجار يتسبب بضعف تجهيز الطاقة الكهربائية في نينوى

شفق نيوز/ توقف الخط الناقل للطاقة الكهربائية، شرق الموصل- سد الموصل جهد ٤٠٠ ك.ف. نتيجة تعرضه الى عمل تخريبي في محافظة نينوى.

وذكر اعلام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية في بيان، "بتاريخ ٢٠٢١/٦/٣ مساءً حدث توقف على خط شرق الموصل- سد الموصل جهد ٤٠٠ ك.ف نتيجة تعرضه الى عمل تخريبي جبان من خلال تفجير عبوة ناسفة على البرج المرقم (٣٠) مما ادى الى سقوطه بالقرب من سيطرة البو سيف في محافظة نينوى، مما ادى الى ضعف في تجهيز الطاقة الكهربائية في عموم محافظة نينوى".

وأضاف "على الفور شرعت ملاكاتنا من فرق صيانة الخطوط شبكة نينوى وبالتعاون مع الجيش العراقي وشرطة الكهرباء والجهد الهندسي الى مكان العارض وباشرت بالعمل على اعادة تشييد البرج الساقط وتصليح الاضرار واعادة تسليك الخط واعادته للخدمة بأسرع وقت".