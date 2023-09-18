إصابة ضابطين كبيرين بالجيش العراقي أحدهما بترت قدمه بانفجار في حمرين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن انفجار عبوة ناسفة أصاب ضابطين كبيرين بالجيش العراقي أحدهما بترت قدمه ضمن سلسلة جبال حمرين شرقي محافظة ديالى.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، إن قوة من الفرقة الاولى بالجيش العراقي نفذت، اليوم، عملية تفتيش ضمن جبال حمرين، مشيرا الى انفجار عبوة ناسفة استهدفت القوة المفتشة ما اسفر عن اصابة ضابطين برتبة عقيد ومقدم ركن.

وبين المصدر، أن الإصابة أدت الى بتر احد قدمي الضابط العقيد، وتم نقله الى مستشفى قريب، وهو مدير استخبارات الفرفة الاولى، لافتا إلى اصابة ضابط برتبة مقدم ركن نتيجة الانفجار خلال عملية التفتيش.