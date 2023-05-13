انفجار وعبث بالسلاح ودهس يوقع مصابين في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بتسجيل عدد من الحوادث الأمنية أوقعت جرحى بالمحافظة بينها الهجوم على منزل ودهس موظف حكومي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا في العشرينيات من عمره تلقى رصاصة في كتفه داخل منزله بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، نتيجة العبث بسلاح ناري نوع كلاشنكوف، حيث تم نقله للمشفى لتلقي العلاج اللازم".

وتابع المصدر، ان " موظفا حكوميا يعمل بصفة عامل بلدية في قضاء الغراف شمالي الناصرية تعرض لحادث دهس من دراجة نوع (ستوتة) فيما أصيب سائق الدراجة ومرافقه بالحادث ذاته ".

وأوضح المصدر، أن "عبوة ناسفة استهدفت منزلا بقرية آل موسى بناحية العكيكة جنوبي محافظة ذي قار، حيث أدى الحادث لحصول أضرار جسيمة بالمنزل، فيما بينت التحقيقات أن الهجوم وقع بسبب خلاف على أرض زراعية".