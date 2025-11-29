انفجار وحريق في محطة وقود قرب سامراء (فيديو)

شفق نيوز– صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بانفجار صهريج محمّل بالوقود داخل محطة وقود اللبلاب قرب منطقة الإفرازات شرق سامراء، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في الموقع.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث "لم يكن ناجماً عن عمل إرهابي، بل نتيجة انفجار صهريج الوقود أثناء عملية التفريغ داخل المحطة"، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى المكان فور وقوع الانفجار للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المحيط القريب.

وأشار المصدر إلى أن الإجراءات الأمنية اتُخذت على الفور، وتم فتح تحقيق لمعرفة الأسباب الفنية التي أدت إلى الانفجار وتحديد حجم الأضرار.

وأوضح أن المعلومات الأولية تشير إلى وقوع أضرار مادية داخل المحطة، دون تأكيد رسمي حتى الآن بوجود إصابات بشرية.