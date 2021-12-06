انفجار وحادث مروري يودي بحياة شابين في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الاثنين، بمصرع راعي اغنام شاب جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش"، في وقت لقي شاب آخر مصرعه جراء حادث مروري بحادثين منفصلين بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "راعي أغنام شاب لقي، اليوم، مصرعه جراء انفجار لغم من مخلفات داعش في قرية البيضاء، شمالي ناحية السعدية، (٦٠كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف، أن "الحادث وقع أثناء عبث الراعي الشاب بجسم غريب، ما سبب انفجاره ومقتل الراعي بالحال"، مؤكداً أن "الأجهزة الأمنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لكشف ملابساته".

وخلف تنظيم "داعش" إبان سيطرته على بعض مناطق ديالى الغاماً حربية لم تعالجها الجهات المختصة منذ سنوات عدة.

وفي الشأن الامني، ذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن دراجة نارية على يستقلها ثلاثة اشخاص اصطدمت بعجلتين قرب محطة وقود اشنونا قرب تقاطع القدس غربي بعقوبة، ما اسفر عن مصرع احد الشباب على متن الدراجة النارية، فضلاً عن أضرار جسيمة بالسيارات".