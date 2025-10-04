انفجار أنبوب غاز يشعل حريقاً في مصنع الحديد بالبصرة (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم السبت، بإندلاع حريق في مصنع الحديد والصلب في خور الزبير بالمحافظة، وذلك إثر انفجار أنبوب غاز.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أحد الأنابيب الغازية الناقلة لمحطة خور الزبير الغازية المار داخل معمل الحديد والصلب في قضاء سفوان منطقة خور الزبير انفجر فجر اليوم، مع وجود تسرب للغاز، مما تسبب بنشوب حريق في المصنع".

وأضاف أنه "لا توجد اصابات بشرية فقط اضرار مادية في الأنبوب"، مبينا أنه "تم توجيه مفارز الدفاع المدني لإخماد الحريق".