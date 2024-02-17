انفجار أنبوبة غاز يصيب 12 شخصاً في أحد مطاعم كربلاء

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الدفاع المدني، يوم السبت، بوقوع انفجار أنبوبة غاز في أحد مطاعم محافظة كربلاء، وسقوط عدد من الجرحى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، "حادث تسرب غاز حدث في مطعم ريحانة، أحد مطاعم محافظة كربلاء، ما ادى إلى انفجار انبوبة الغاز".

وأضاف المصدر أن "الانفجار أسفر عن إصابة 12 شخصاً، أغلبهم رجال"،، مبيناً أن "عدداً من الإصابات بحالة خطرة وتم نقلهم للمستشفى".

وكان مصدر أمني، قد أفاد في وقت سابق من اليوم السبت، بوفاة عامل وإصابة 3 آخرين جراء حريق اندلع في داخل مطعم شرقي الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً اندلع بمطعم كباب عرفان في حي النور شرقي الموصل، وأسفر عن وفاة عامل وإصابة ثلاثة آخرين بحروق".