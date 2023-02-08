انفجار ناقلة نفط (صهريج) أثناء تنظيفها في بغداد من دون خسائر بشرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأربعاء، أن دوي الإنفجار الذي سمعه سكان في جنوب العاصمة العراقية بغداد ناجم عن انفجار ناقلة للمشتقات النفطية (صهريج) أثناء عملية تنظيفها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن دوي انفجار سُمع ضمن ناحية الوحدة منطقة الكرزية الغربية وتحديدا في الحي الصناعي.

وأشار إلى أنه تم التوجه إلى مكان الحادث وتبين بأن صهريجا انفجر أثناء التبخير في محطة غسل المركبات (البركة)، مضيفا أن الحادث أدى الى اضرار في الصهريج نوع (اكتروز) وبدون أضرار بشرية.

هذا وأبلغ سكان المناطق القريبة من الحادث وكالة شفق نيوز، في وقت سابق انهم سمعوا دوي انفجار شديد لم تُعرف طبيعته.